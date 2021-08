Städtebaulicher Vertrag ist unterzeichnet

Die frühere Kartonfabrik Schmidt in Ottbergen wird bald abgerissen. Auf dem Gelände der Industriebrache soll das neue Pflegezentrum „Generationenpark Nethetal“ mit mehreren Gebäuden errichtet werden. Die Bauherren investieren 20 Millionen Euro in das Zentrum, so der Projektentwickler und Projektsteuerer, die Rodewald Unternehmensgruppe St. Peter Ording.

Foto: Architekturbüro Depping Berlin