Verein Natur und Technik sorgt am Thy in Brakel für jede Menge Experimentierfreude

Brakel

In Brakel ist am Freitagabend das Stadtfest mit dem traditionellen Fassbieranstich eröffnet worden. Schon am Nachmittag tummelten sich auf der Forschermeile hunderte Kinder im Kita- und Grundschulalter. Sie ließen sich mit kleinen Forscher-Experimenten für naturwissenschaftliche Phänomene begeistern.

Von Marius Thöne