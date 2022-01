Stadtführer suchen Nachwuchs

Eine Mischung aus Altbewährtem und Neuem haben die Stadtführer im Veranstaltungskalender zu ihrem 20-jährigen Bestehen vereint. Ganz besonders liegt ihnen allerdings der insgesamt bereits vierte Stadtführerlehrgang am Herzen, der nach den Sommerferien im August beginnt und etwa sechs bis neun Monate dauern wird.

Zum 20-jährigen Bestehen gibt es im Programm 2022 in Schloß Holte-Stukenbrock eine Mischung aus Altbewährtem und Neuem

„Wir suchen Nachwuchs, der dieses schöne Hobby mit uns teilt“, rührt Ulrike Schröder kräftig die Werbetrommel. Einen Infoabend über die Tätigkeit der Stadtführer gibt es bereits am Mittwoch, 16. März, von 19 bis 21 Uhr in der VHS an der Kirchstraße 2.