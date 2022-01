Stadthalle Delbrück bietet Kabarett und Comedy im Sechserpack

Das Abo kann im Vorverkaufsbüro der Stadthalle telefonisch unter 05250/984141 oder online unter www.stadthalle-delbrueck.de gebucht werden. Es gibt für jede Veranstaltung auch völlig losgelöst vom Abo die Möglichkeit zum separaten Kartenkauf einzelner Veranstaltungen. Die aktuellen Angebote werden gefördert im Rahmen des Programms „Neustart Kultur“ durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Schlachtplatte

„Schlachtplatte – Die Jahresendabrechnung 2021“ wird am Sonntag, 30. Januar, um 18 Uhr serviert. Der Kölner Kabarettist Robert Griess hat diesmal vier Kabarett-Kollegen um sich geschart, in diesem Jahr sind Sebastian Rüger, Henning Schmidtke & Dagmar Schönleber mit dabei. Gemeinsam rechnen sie ab mit all dem Wahn- und Schwachsinn um uns herum. Aktuell, abwechslungsreich und aberwitzig.

Unter Puppen

Martin Reinl & Carsten Haffke: „Unter Puppen“ heißt es am Freitag, 4. Februar, 20 Uhr. Fernseh-Hund Wiwaldi und seine Freunde präsentieren ihre neue Live-Show. Martin Reinl und Carsten Haffke schlüpfen in mehr als 40 verschiedene Rollen und präsentieren Puppencomedy vom Feinsten. Natürlich sind das alte Zirkuspferd Horst-Pferdinand, die schüchterne Assistentin Charming Traudl und der bissige Kakerlak ebenfalls mit an Bord.

Fischer & Jung

„Zwei Doofe, kein Gedanke“ lautet der Titel des Comedyprogramms am Sonntag, 20. März, um 18 Uhr. Die Krise hat die beiden Komiker Fischer & Jung verändert, und so müssen sie sich mit Wortwitz und Situationskomik auf die Suche nach Lösungen für Probleme begeben, die es ihrer Ansicht nach gar nicht gibt. Auf ihrer verzweifelten Suche nach Antworten gehen die Beiden sich zu allem Überfluss dann noch gehörig auf den Nerv.

Jana Richter, Mitarbeiterin im Team der Stadthalle Delbrück, empfiehlt das Frühjahrs-Abo 2022.Jana Richter, Mitarbeiterin im Team der Stadthalle Delbrück, empfiehlt das Frühjahrs-Abo 2022. Foto: Stadthalle Delbrück

Kabarett Distel

2020 kam ein Virus und veränderte alles – auch das Kabarett: Wie kann sich die Distel einem Gegner stellen, wenn der sich in einer Petrischale versteckt? Das Ensemble des Kabarett-Theaters Distel handelt auf der Bühne genau diese Frage aus: Dabei wimmelt es nur so von brisanten Themen und Dialogen, die mit Corona entweder aus dem öffentlichen Blickpunkt geraten sind oder gerade durch die Pandemie besonders sichtbar wurden. „Das mit Abstand beste Antiviren-Programm“, versprechen die Kabarettisten. Ihr Programm „Deutschland in den Wechseljahren“ zeigen sie am Freitag, 1. April, um 20 Uhr in der Stadthalle.

Finanzkabarett

„Leben im Plus – Kabarett, Geld und mehr“ hat Chin Meyer, Deutschlands wohl bekanntester Finanzkabarettist, sein neues Kabarettprogramm genannt. Plus, Minus, Dispo, Saldo, schwarze Null – die Finanzwelt ist manchmal nicht so ganz einfach. Scharfzüngig und gut gelaunt findet der gewitzte Kapitalismus-Versteher die Absurditäten im System und stochert lustvoll darin herum, und zwar am Samstag 23. April, um 20 Uhr in Delbrück.

Kodderschnauze

Dass „Die Werner Momsen ihm seine Soloshow“ eine grobe grammatikalische Grätsche im Titel hat, interessiert Werner Momsen nicht. Er ist Komiker, aber kein gewöhnlicher. Das Klappmaul aus Hamburg ist anders als die anderen, denn er ist eine Puppe. Die Haut aus Polypropylen, Haare aus Polyacryl und innen drin nichts als Schaumstoff. Von Geburt an Sondermüll, kein leichtes Leben. Er liebt es aber trotzdem, denn er kann tun und sagen was er will. Und das tut Werner in seiner Solo-Show am Freitag, 6. Mai, um 20 Uhr in der Stadthalle. Mit seinem imposanten Halbwissen und der norddeutschen Kodderschnauze mischt er sein Publikum ordentlich auf.