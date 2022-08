Stadthalle gewinnt den Anwaltstag

Bielefeld

Vanessa Mai wird am 18. September bei allen Energiespar-Maßnahmen in der Bielefelder Stadthalle nicht auf dunkler Bühne auftreten müssen. Stattdessen wird sie von 3600 LED-Leuchten in Szene gesetzt, die im großen Saal 100.000 Kilowattstunden weniger im Jahr verbrauchen als die bisherigen Halogenleuchten.

Von Stephan Rechlin