Städtische Dienstleistungen werden digitaler

Das Service-Portal der Stadt zeigt die Wege auf, wie Bürger oder Unternehmen an behördliche Dokumente kommen, wie sie Missstände melden oder andere Dienstleistungen in Anspruch nehmen können. Vieles lässt sich dort komplett online erledigen.

Wer zum Beispiel einen Hund an- oder abmelden möchte, kann das per Internet machen. Wer eine Schuttmulde vor seinem Haus abstellen muss und dafür eine Genehmigung braucht – auch das geht jetzt per Mausklick. Insgesamt 55 Dienstleistungen können Bürger oder Unternehmen inzwischen auf dem digitalen Wege in Anspruch nehmen. Einiges davon ist schon länger möglich. Das neue Service-Portal, das unter service.bielefeld.de oder über die städtische Seite www.bielefeld.de erreichbar ist, führt jetzt übersichtlich zusammen, was zuvor mitunter etwas mühsam auf der Internetseite der Stadt gesucht werden musste.