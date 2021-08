Städtische Eingriffe wecken Störgefühl

Herford

Die Innenstadt hat den Abzug des Saturn-Marktes längst kompensiert, zumindest was das Angebot betrifft. Rainer Döring hat kräftig in seine Expert-Filiale am Janup investiert und bietet dort jetzt all‘ die technologischen Appetithäppchen an, die es bislang nur an der Lübberstraße gab.

Von Stephan Rechlin