Stadtrundgänge und Stolpersteine legen

Rahden

Neben der Mitarbeit an der Entwicklung einer Stolpersteine-App des Westdeutschen Rundfunks hat der Arbeitskreis „Jüdisches Leben in Rahden“ weitere Projekte geplant. So stehen neue Stadtrundgänge unter dem Titel „Auf den Spuren ehemaliger jüdischer Bürger“ mit Claus-Dieter Brüning auf dem Plan.