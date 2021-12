Stadtwerke bilden 2022 das erste Mal aus

MEHR ZUM THEMA Stadtwerke Schloß Holte-Stukenbrock wollen ab Mitte 2023 eigenes Trinkwasser fördern – Wasserwerk soll Anfang 2022 entstehen Die ersten Brunnen werden gebohrt

Edmund Brock ist seit mehr als 30 Jahren bei der früher liebevoll genannten „Wasserkolonne“. „Die Anforderung an die Qualifikation ist seitdem stetig gestiegen“, sagt er. Aber: Wer Wasser möge und an Technik interessiert sei, der sei in diesem Ausbildungsberuf richtig. „Und mit dem Bau des neuen Wasserwerks in unserer Stadt erlernt man einen Beruf, der eine spannende und sichere Perspektive bietet.“

Spannend und sicher – das kann Daniel Külker bestätigen. Der Mechatroniker mit Schwerpunkt Elektrik ist seit Herbst 2020 Teil des vierköpfigen Teams um Edmund Brock und bildet sich seitdem stetig im Bereich der Trinkwasserversorgung fort. „Wir versorgen etwa 19.000 Personen an 5600 Hausanschlüssen und unter unseren Füßen verlaufen etwa 125 Kilometer Rohrnetz – da wird‘s nie langweilig“, sagt der 31-Jährige. Das werde auch die oder der Auszubildende schnell merken. Bei der Förderung, Lagerung und Aufbereitung von Wasser gebe es viel zu tun.

Stadtwerke-Geschäftsführer Marco Fuhrmann: „Fachkräfte für Wasserversorgungstechnik müssen vielseitig interessiert sein. Sie sollten sich mit naturwissenschaftlichen Fächern auskennen und gerne auch mal anpacken.“

Die Ausbildungsdauer zur Fachkraft für Wasserversorgungstechnik beträgt drei Jahre. Ausbildungsbeginn ist der 1. August 2022. Bewerbungsschluss ist der 31. Januar 2022.

Mehr Informationen gibt es telefonisch unter 05207/925519-942 (Edmund Brock) und auf der Stadtwerke-Website: www.stadtwerke-shs.de