Stadtwerke Vlotho warnen vor Anrufern

Peter Hoberg, vielen bekannt vom Schützenverein Uffeln, erhielt einen solchen unerwünschten Anruf. Ein „Herr Albrecht“ habe mit Handynummer angerufen und den Eindruck vermittelt, dass er für den Grundversorger arbeite. „Herr Albrecht“ habe zunächst behauptet, der Stromzähler müsse ausgetauscht werden. Später habe er auch von anderen Tarifen und von Öko-Strom gesprochen. Der Anrufer habe ihn durch seinen Redeschwall überrumpelt. „An Ende habe ich ihm tatsächlich die gewünschten Daten gegeben“, ärgert sich Peter Hoberg, „fünf Minuten später hatte ich dann auch schon die E-Mail für einen neuen Vertrag, den ich überhaupt nicht habe wollte.“

Ganz schnell Widerruf einreichen

Peter Hoberg spricht von einer „ganz fiesen Tour“. Er machte das einzig Richtige: Er schickte sofort seinen Widerruf los – per E-Mail und sicherheitshalber auch noch per Brief als Einschreiben mit Rückschein an die Berliner Adresse des Stromanbieters. Im Internet habe er sich die Bewertungen jenes Unternehmens angeschaut: „Grottenschlecht.“

Bernd Adam, Geschäftsführer der Stadtwerke Vlotho GmbH, weist darauf hin, dass weder die Stadtwerke Vlotho GmbH noch ihr Kooperationspartner, die Stadtwerke Lemgo GmbH, ihre VlothoStrom-Kundinnen und -Kunden anrufen, um über besondere Tarife oder geplante Zählerwechsel zu informieren. Der turnusmäßige Wechsel von Stromzählern werde schriftlich durch die Stadtwerke Vlotho Stromnetz GmbH angekündigt.

Bernd Adam bittet um Vorsicht bei der Weitergabe von Zählernummer und Zählerstand am Telefon: „Diese Daten ermöglichen einen ungewollten Wechsel des Lieferanten.“ Bei Fragen zu diesem Thema informiert die Stadtwerke Vlotho GmbH unter Telefonnummer 05733/9127-13.