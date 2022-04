Stamp will in Bielefeld Chancen schaffen

Landtagswahl NRW 2022: FDP-Familienminister zur Wahlkampf-Stippvisite in der Stadthalle

Bielefeld

Den Hotspot-Antrag des Bielefelder Rates empfindet Joachim Stamp, NRW-Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration, einfach nur „grotesk.“ Zu einem Zeitpunkt, in dem eine Infektion mit dem Omikron-Virus keine schlimmen Krankheitsverläufe mehr nach sich ziehe, sei es unverantwortlich, weiter so tief in das tägliche Leben einzugreifen.

Von Stephan Rechlin