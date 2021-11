Ständige Impfstelle in der Stadthalle Delbrück

Delbrück

Zusammen mit einem örtlichen Dienstleister bietet das Medizinische Versorgungszentrum Delbrück in Kürze ein breites Impfangebot in der Stadthalle an. Ab dem 30. November kann sich jeder im Alter von zwölf Jahren an in der Stadthalle Delbrück impfen lassen. Jugendliche unter 14 Jahren müssen in Begleitung eines Elternteils kommen, Jugendliche unter 16 Jahren benötigen die Zustimmung eines Elternteils.