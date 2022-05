Standing Ovations für Daphne de Luxe in Paderborn

Paderborn

Gemütlicher und lustiger hätte ein Abend mit Daphne de Luxe kaum sein können. Als die Comedienne am vergangenen Samstagabend in der Paderhalle in Paderborn auftrat, bot sich Wohnzimmeratmosphäre, was auch am Bühnenbild lag, das aus Sofa, Beistelltisch und Kerzen bestand.

Von Rebecca Borde