„Standortgerecht soll der Baum sein“

Warburg

Aufbruchstimmung in den Wäldern der Region. Die Aufforstung der großflächig vernichteten Flächen geht mit Siebenmeilenstiefeln voran. Über die Frage, wie das am besten gelingen kann, hat sich CDU-Bundestagsabgeordneter Christian Haase bei den Experten vom Regionalforstamt Hochstift informiert. Er befürchtet nämlich, dass die neue Ampelkoalition in Berlin in dieser Frage falsche Schwerpunkte setzen könnte.

Von Jürgen Vahle