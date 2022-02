Starke Frau aus Afghanistan schenkt Freude

Projekt in der Adolph-Kolping-Kindertageseinrichtung in Nordborchen soll Alt und Jung trotz Corona verbinden

Nordborchen

Was sie in ihrem Leben schon alles erlebt hat, kann so manche Kollegin kaum glauben. Und bei Gesprächen mit Eltern in der Adolph-Kolping-Kindertageseinrichtung in Nordborchen kommen viele aus dem Staunen nicht mehr heraus. Suhaila Nazari kommt aus Afghanistan. Die 52-Jährige macht eine Praxisintegrierte Ausbildung (PiA) zur Erzieherin.

Von Kerstin Eigendorf