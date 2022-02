Starke siegt in Warschau

Judokämpferin Pauline Starke besteigt in Warschau das oberste Podest bei den European Open: Die Kämpferin, die einst beim HLC Höxter das ABC des Judosports erlernt hat, präsentiert sich gegen stärkste Konkurrenz aus der ganzen Welt in einer sehr starken Verfassung.

„Es ist schön, dass ich zu Beginn des Jahres mit einem solchen Erfolg aufwarten konnte“, hob Starke glücklich und erleichtert zugleich hervor. Denn selbstverständlich war die Goldmedaille in der polnischen Hauptstadt nicht. „Es war nach einer langwierigen Meniskusverletzung mein erster Wettkampf.“ Im vergangenen November ist die 24-Jährige am Knie operiert worden. Die Wiederaufbautraining sei dosiert und gut gewesen. Zu Beginn habe sie etwas gebraucht, um wieder reinzukommen. „Von Kampf zu Kampf bin ich stärker und entsprechend selbstbewusster geworden.“

Sieg gegen Spanierin

Im Finale behauptete sich Starke, die dem Judoteam Hannover angehört, gegen die Spanierin Carla Mascaro Ubaart. Bronze holte sich die Kroatin Tihea Topolovec vor der Spanierin Jaione Equisoain und der Fünftplatzierten Aurora Cabanne aus Frankreich. Nach Warschau steht am nächsten Wochenende bereits der nächste Wettkampf der European Open in Prag auf dem Terminplan der Höxteranerin. „Im Anschluss daran folgt ein Trainingslager im Bundesleistungszentrum in Kienbaum“, berichtete Starke gegenüber dieser Zeitung. „Dort werde ich mich mit dem Bundestrainer zusammensetzen und den weiteren Plan für das Jahr besprechen.“

Judokämpferin Pauline Starke steht in Warschau ganz oben auf dem Podest. Foto: privat

Pauline Starke freut sich zunächst einmal über die gelungene Rückkehr auf die internationale Bühne: „Besser hätte es nicht laufen können. Die Erleichterung ist groß. Die weiteren Wettkämpfe sind allesamt Herausforderungen.“