Starke Stimme für den Artenschutz

Das Safariland Stukenbrock ist Gründungsmitglied des Landeszooverbandes NRW. Die 96 Zoos, Tier- und Wildparks in NRW haben am Freitag den Zusammenschluss im Tierpark Fossilium Bochum vollzogen.

„Den Zoos wird damit eine starke Stimme gegeben“, sagt Markus Köchling (31). Der Zootierpflegemeister vertritt den einzigen Safaripark in NRW in der Zoo-Familie. Die Zoos in NRW haben pro Jahr zehn Millionen Besucher. Der Landeszooverband soll in der Öffentlichkeit und in der Politik für die Interessen der Zoos eintreten und ihre wissenschaftliche, wirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Bedeutung herausstellen – als Orte der Forschung, der Aus- und Umweltbildung, des Tier- und Artenschutzes sowie als Naherholungsstätten.