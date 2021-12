38 Prozent der Einzelhändler in OWL haben im Zuge der Corona-Krise starke Umsatzeinbußen hinnehmen müssen. Für 17 Prozent war oder ist die Krise sogar existenzbedrohend. Die Mehrheit (68 Prozent) schaut aber trotz aller Herausforderungen optimistisch in die Zukunft

Dies geht aus der achten Unternehmerkunden-Studie im Auftrag der Commerzbank hervor. Dafür wurden bundesweit 3500 Einzelhandelsunternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu 15 Millionen Euro vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos befragt – darunter 100 in Ostwestfalen-Lippe.

„Der wiederholte Lockdown und die hohen laufenden Fixkosten haben die Hälfte der Einzelhändler in OWL vor große Probleme gestellt. Von damit verbundenen Kundenverlusten berichten 46 Prozent“, sagt Christopher Hellweg, Leiter Unternehmerkunden der Commerzbank-Niederlassung Bielefeld.

45 Prozent der Unternehmen mussten auf vorhandenes Eigenkapital zurückgreifen, um Umsatzeinbußen auszugleichen. Jeder Vierte nahm staatliche Hilfen in Anspruch. Einige der hiesigen Unternehmer seien von Familie oder Freunden in Form einer Schenkung oder eines Darlehens unterstützt worden. Aber auch Kreditstundungen oder Bankkredite wurden in Anspruch genommen. Hellweg: „Wir haben alles getan, um unsere Kunden in der Krise schnell und unbürokratisch zu unterstützen und zu den verschiedenen Förderprogrammen zu beraten.

Christopher Hellweg, Commerzbank Bielefeld Foto: Tilo Sommer

Ein Drittel der Einzelhändler in OWL nutzte außerdem Kurzarbeit, um die Krise zu überbrücken. Elf Prozent mussten einen Einstellungsstopp verhängen, acht Prozent Kündigungen aussprechen. Bei 58 Prozent der Unternehmen seien keine Personalmaßnahmen notwendig gewesen. Die Corona-Krise habe das Einkaufs- und Konsumverhalten der Kunden verändert. Einerseits habe Corona im Einzelhandel einen spürbaren Digitalisierungsschub ausgelöst, andererseits berichtete aber auch jeder vierte Einzelhändler, dass wieder mehr Bedarf an persönlicher Beratung bestehe.