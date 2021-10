Starkstrom-Sound zum Neustart

Nach 593 Tagen ist endlich wieder Live-Musik in der Alten Ziegelei zu hören, fühlen und erleben. Die AC/DC-Cover-Band Black/Rosie steht auf der Bühne. Frontfrau Karo wirbelt immer wieder über die Tanzfläche inmitten des Publikums.

AC/DC-Coverband Black/Rosie spielt vor 110 Besuchern in der Alten Ziegelei Schnathorst

Ob Angus Young und Co. den Klassiker „Highway to Hell“ wohl auch schon einmal so innig zusammen mit ihren Fans vor der Bühne gesungen haben? Black/Rosie machte es möglich.