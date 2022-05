Start: Albaxen freut sich auf Kunstrasen

Der neue Kunstrasenplatz in Albaxen wird in Kürze in Angriff genommen. Zudem soll im Herbst mit der Sanierung der Sporthalle am Bielenberg begonnen werden.

Mit der Sanierung der Sporthalle am Bielenberg soll in diesem Herbst begonnen werden.

Den Fahrplan für die Baumaßnahmen an den Sporthallen im Stadtgebiet und in den Ortschaften stellte Gerd Beverungen nun im Ausschuss für Bildung, Familie, Soziales und Sport vor. „Aktuell kümmern wir uns auf der Sportanlage in Albaxen um die Dioxin-Beseitigung. Die Maßnahme nimmt etwa drei Wochen in Anspruch“, so Beverungen. Mit dem Bau des Kunstrasenplatzes könne dann nach der bautechnischen Prüfung begonnen werden.

Die Sanierung der Bielenberg-Sporthallen soll im Herbst beginnen. Hier warte die Stadt noch auf den Förderbescheid. Für die anstehenden Sporthallen-Sanierungen würden aktuell die Böden auf Elastizität und Dynamik geprüft. Dabei könne sich ergeben, dass nicht überall der gesamte Aufbau, sondern nur der Belag erneuert werden müsse.Der Altbau der Sporthalle in Lüchtringen soll auch noch in diesem Jahr saniert werden. 2023 soll es mit der Sporthalle Petrischule weitergehen. 2024 ist die Sporthalle Albaxen an der Reihe. Die Turnhalle der Grundschule am Nicolaitor in Höxter ist für 2025 vorgesehen und Lütmarsen 2026. Danach stehen noch Godelheim, Bödexen und Stahle auf dem Plan.

Anträge abgesegnet

Zudem sind im Ausschuss drei weitere Baumaßnahmen für Sportvereine abgesegnet worden. Der Antrag des FC Stahle zur Errichtung eines Gerätehauses auf der Sportanlage wurde genauso genehmigt wie der Antrag des SV Ottbergen/Bruchhausen zum Bau einer Boulebahn auf der Ottberger Sportanlage. Der Wassersportverein Höxter darf sich zudem über einen Zuschuss von 1290 Euro für die energetische Sanierung des Bootshauses freuen.