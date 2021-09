Start ins Heimatshoppen gut besucht

Delbrück

„Wenn wir uns jetzt an das Jahr 2020 erinnern, da war am Katharinenmarktwochenende nichts möglich. In diesem Jahr können wir einige Angebote in der Innenstadt machen“, betonte Delbrücks Bürgermeister Werner Peitz zur Eröffnung des zweitägigen Heimatshoppens.

Von Axel Langer