Start mit drei Tellergerichten

Die Mensen und weitere gastronomische Einrichtungen des Studierendenwerks in Paderborn sind wieder geöffnet. Das Studierendenwerk startet mit drei Tellergerichten in unterschiedlichen Einrichtungen.

Geboten werden eine Speise mit Fisch oder Fleisch, eine Speise vegan oder vegetarisch, sowie eine weitere Speise zur Auswahl. Gäste können fünf Tage im Voraus den Speiseplan auf der Homepage des Studierendenwerks (www.studierendenwerk-pb.de) einsehen.

Geöffnet haben zunächst die Mensa Academica und die Mensa ZM2. Für kommenden Montag, 11. Oktober, ist auch die Öffnung der Mensa Forum vorgesehen.

Zur Entzerrung für Wartezeiten steht von diesem Dienstag, 5. Oktober, an eine mobile Ausgabe für Speisen, wie sie in der klassisch in der Cafete angeboten werden, zwischen Audimax und Innenhof der Universität Paderborn.

Für das Studierendenwerk ist das Speiseangebot zunächst ein Versuch. Ob und wie viele Speisen in den einzelnen Einrichtungen angeboten werden, richtet sich nach der Nachfrage der entsprechenden Hochschulbereiche, teilt das Studierendenwerk mit.

Bezahlung ausschließlich bargeldlos

Gezahlt werde ausschließlich über die Deli Card, einem bargeldloses System auf dem Campus. Automatisch wird bei Bezahlung nachvollzogen, ob die Karte auf Studierende, Bedienstete oder Gäste der Universität zugelassen ist. Der Hintergrund ist einfach: Studierende erhalten für die Speisen in der Grundverpflegung Landeszuschüsse. Hinzu kommt der Sozialbeitrag, den Studiereden selbst leisten. Beschäftigte erhalten eine Unterstützung durch den Arbeitgeber.

In den Einrichtungen des Studierendenwerks gilt die 3G-Regelung, sowie die die Einhaltung der Masken- und Abstandsregelung.

Gleichzeitig mit den Mensen und weiteren gastronomischen Einrichtungen starten auch wieder die persönlichen Beratungstermine im Bereich Studienfinanzierung und Wohnen.