Start mit vielen Segenswünschen

Oberbauerschaft

Singen ist Miriam Brauns große Leidenschaft. Und diese Leidenschaft gibt sie gerne an andere Menschen weiter. So auch an die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores Oberbauerschaft, die nun, nach mehr als anderthalb Jahren intensiver Suche, mit der jungen Bielefelderin eine neue Chorleiterin gefunden haben.

Von Sonja Töbing