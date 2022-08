Start und Ziel ist der Kesselbrink

Bielefeld

Die Ferien sind vorbei, jetzt nehmen Firmen, Vereine, Schulklassen und Familien den „Run & Roll“-Day in den Blick. Der heißt in diesem Jahr „Stadtwerke run & roll City“ und startet am Sonntag, 11. September, um 9.45 Uhr am Kesselbrink, also nicht mehr auf dem Ostwestfalendamm (OWD).

Von Stephan Rechlin