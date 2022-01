Starthilfe für ein neues Stück Wald

Bielefeld-Dornberg

150 Erlen, 200 andere Bäume und gut 100 Sträucher – Schüler des Oberstufenkollegs haben in einem echten Kraftakt hunderte von Pflanzen in die Erde gebracht und damit dafür gesorgt, dass ein vom Sturm zerstörtes Waldstück am Wittenberg in Dornberg nun die Chance hat, sich wieder zu einem wertvollen Stück Natur zu entwickeln.

Von Hendrik Uffmann