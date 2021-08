Startklar für das Stadtradeln

Premiere in Altenbeken: Die Gemeinde nimmt erstmals am Stadtradeln teil. Drei Wochen lang zählt jeder geradelte Kilometer der registrierten Teilnehmer. Während der dreiwöchigen Aktionszeit ist es das Ziel der Teams, möglichst viele Kilometer zu sammeln und so CO2 einzusparen, Sport zu treiben und einfach Spaß zu haben.

Gemeinde Altenbeken beteiligt sich erstmals an der Aktion – am 5. September geht es los

Ein nachhaltiger Effekt ist hierbei durchaus gewollt, denn nicht nur bisher schon sportbegeisterte Radler sollen für den Wettbewerb gewonnen werden, auch Neueinsteiger sind die Zielgruppe der internationalen Klima-Bündnis-Kampagne Stadtradeln.

Bürgermeister Matthias Möllers, der in seiner Freizeit auch gern aufs Rad steigt, freut sich über die bisher schon rege Teilnahme in der Eisenbahngemeinde. „Es ist noch Luft nach oben, aber zwölf Teams und insgesamt 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind schon mal ein guter Start für unsere erste Teilnahme“, sagt er und fügt hinzu: „Wer für diesen Wettkampf vielleicht morgens einfach mal den Wagen stehen lässt und mit dem Rad zur Arbeit fährt, zum Einkaufen oder auch als Freizeitgestaltung, der wird vielleicht Begeisterung finden und auch nach den drei Wochen häufiger in die Pedale treten.“

Auch die Gemeindeverwaltung Altenbeken und der Waldkindergarten „Eggekids“ stellen sich jeweils mit einem Team dem überregionalen Wettbewerb – am Ende werden die Kilometer der Altenbekener Teams zusammengezählt und Bürgermeister Möllers sieht „seine“ Kommune gut aufgestellt: „Wir haben schon immer einen guten Zusammenhalt in Altenbeken. Ich bin mir sicher, dass uns das nach vorne bringt. Am Ende fährt man jede Strecke bergauf auch wieder hinunter – das bringt Kilometer auf den Tacho und macht Spaß!“

Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online ins km-Buch eingetragen oder direkt über die Stadtradeln-App getrackt werden. Radler ohne Internetzugang können der lokalen Stadtradeln-Koordination wöchentlich die Radkilometer per Kilometer-Erfassungsbogen melden.

Den Siegerteams winken attraktive Preise und Auszeichnungen. Das Klima-Bündnis prämiert in fünf Größenklassen die fahrradaktivsten Kommunalparlamente sowie Kommunen mit den meisten Radkilometern (absolut). In beiden Kategorien werden zudem die jeweils besten Newcomer-Kommunen je Größenklasse geehrt.

Noch ist Zeit für Anmeldungen. Bis zum 25. September können sich Teams gründen oder sich einem Team angeschlossen werden. Teams können sich aus Familien, Vereinen, Schulklassen, Freunden, in Firmen oder jeder sonst denkbaren Gemeinschaft ergeben.

Über die Teilnahmebedingungen und wie man sich registriert, informiert die Gemeinde auf der kommunalen Homepage www.stadtradeln.de/altenbeken.