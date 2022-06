Startschuss für das Lastenrad

Am Dienstag nach Pfingsten fällt der Startschuss: Ab dann ist in Vlotho die kostenlose Ausleihe eines Lastenrads möglich. Für ein paar Stunden, einen Tag oder gleich eine ganze Woche.

„milla.bike“ steht ab Dienstag in Vlotho kostenlos zum Ausleihen bereit

Thomas Dippert ist Projektleiter beim Verkehrsclub Deutschland (VCD), der das freie Lastenrad milla.bike in Vlotho an den Start bringt. Ein Dutzend Verleihstationen gibt es bereits in den Kreisen Herford und Minden-Lübbecke – jetzt ist Vlotho mittendrin. Dippert sprach deshalb auch „von einem guten Tag für Vlotho“.