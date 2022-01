Statt Hausbesuch: Segenswunsch in Briefform

Enger/Spenge

Der Besuch der Sternsinger gehört für viele Menschen im Pastoralen Raum Wittekindsland zum Jahresanfang dazu wie das Feuerwerk zu Silvester. Jedoch werden auch in diesem Jahr keine kostümierten Kinder durch die Straßen ziehen, um an den Türen von Häusern und Wohnungen die Segensbitte mit Kreide zu notieren und Spenden für Kinder in Not zu sammeln. Stattdessen flattern in den kommenden Tagen Segenswünsche in Briefform ins Haus.

Von Daniela Dembert