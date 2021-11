Statt ins Grüne gehen Pfadfinder ins Blaue

Die vier Jungschargruppen der Pfadfinder des CVJM in Schloß Holte-Stukenbrock werden den kommenden Sommer kaum erwarten können. Denn dann heißt es im großen Stil: Leinen los! Nachdem bereits vier Kajaks und zwei Kanus (Kanadier) angeschafft wurden, sind jetzt noch einmal vier Kanus sowie Schwimmwesten, Paddel und weiteres Equipment hinzugekommen. Dank einer Spende in Höhe von 5000 Euro der Osthushenrich-Stiftung und einer alten Rücklage, die die Evangelische Kirchengemeinde für den 2014 in der Stadt gegründeten CVJM gebildet hatte.

„Früher ging es ins Grüne, jetzt gehen wir ins Blaue“, sagt Dr. Carsten Glatt, Vorsitzender des CVJM in Schloß Holte-Stukenbrock. Und die erste Tour ist bereits konkret geplant. Von Lippstadt aus geht es über die gut schiffbare Lippe in Richtung Hamm-Uentrop – inklusive einer Übernachtung. „Auf der Strecke befindet sich eine Insel, die Christian Gamann gehört. Bei seinem Verleih in Lippstadt haben wir die Kanus gekauft und er lässt uns dort eine Nacht lang zelten“, sagt Glatt. 40 aktive Mitglieder im Alter von vier bis 20 Jahren haben die Pfadfinder, inklusive Familienmitgliedschaften zählt der CVJM 70 Mitglieder. „Ihnen haben wir während der Corona-Zeit für vier Quartale die Beiträge erlassen. Unser 2. Vorsitzender Andreas Johann vor der Brügge war aber der Meinung, dass wir in der Pfadfinderarbeit jetzt wieder etwas machen müssen. In der Hoffnung, dass sie ein Herz für Kinder haben, haben wir dann bei der Osthushenrich-Stiftung angefragt – und die haben ihr Füllhorn ausgeschüttet“, so Carsten Glatt weiter.