Staunen über den „Staunemann“

„Skulpturen am Weg“ in Steinhagen: Sylvia Middel „klopft Steine im Glashaus“

Steinhagen/Bielefeld

Da sitzt er und staunt Bauklötze, wie sein O-förmiger offener Mund zeigt. Und die Besucher in Steinhagen dürften bald über ihn staunen: den kleinen „Staunemann“, den Sylvia Middel aus Sandstein geschaffen hat. Wenn am Samstag, 11. September, im Ortskern die „Skulpturen am Weg“ eröffnet werden, dann wird der „Staunemann“ in einer geschmiedeten Eisenkugel sitzen.

Von Volker Hagemann