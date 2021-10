Stechpalme statt Buchsbaum

Stadt Bad Oeynhausen informiert über Pläne für Neuanpflanzungen am Inowroclaw- und am Augusta-Platz sowie im Kurpark

Bad Oeynhausen

Nach dem Buchsbaum-Kahlschlag am Ino­wroc­law- und am Augusta-Platz sowie in Teilen des Kurparks soll in Kürze die geplante Neuanpflanzung beginnen. Dabei wird laut Stadtsprecher Volker Müller-Ulrich insbesondere die Japanische Stechpalme (Ilex crenata) verwendet.

Von Malte Samtenschnieder