Stefanie Hertel tritt am 1. Juli in Hövelhof auf

In der Vorweihnachtszeit machte das Coronavirus alle Vorbereitungen zunichte, doch im Sommer soll es nun endgültig klappen: Am Freitag, 1. Juli, wird die bekannte Sängerin Stefanie Hertel mit ihrer Dirndl-Rock-Band im Biergarten am Schloss zu sehen und zu hören sein. Auch Vater Eberhard Hertel hat bereits seinen Gastauftritt beim Konzert unter freiem Himmel zugesagt. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist bereits um 18 Uhr. Veranstalter ist der Verkehrsverein Hövelhof.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Thomas Westhof, Marketingchef der Sennegemeinde und Vorstandsmitglied im Verkehrsverein, bei der Absage der „märchenhaften Weihnacht“ angekündigt, in diesem Sommer einen Ersatztermin anbieten zu wollen – allerdings nicht mit weihnachtlichen Klängen. Und er hat Wort gehalten. Einmal mehr haben sich die guten Kontakte bewährt, die der Verkehrsverein Hövelhof zur Tourismusregion Chiemgau in Bayern pflegt. Zuletzt waren die Chiemgauer beim Hövelmarkt 2019 zu Gast.

„Für uns ist das wie ein Sechser im Lotto“, sagt Hubert Böddeker, Vorsitzender des Verkehrsvereins. Der Verkehrsverein wird an diesem Abend Tische unter freiem Himmel aufbauen und will damit ein kleines Stück der bayerischen Lebensart in den Schlossgarten holen. Die Schirmherrschaft für das Konzert hat Landrat Christoph Rüther in seiner Funktion als Vorsitzender der Touristikzentrale Paderborner Land übernommen. „Ich freue mich schon jetzt auf einen tollen Sommerabend in der Sennegemeinde und danke allen Beteiligten für ihr Engagement, dieses Konzert der Extraklasse auf die Bühne zu bringen.“

Begleitet wird Stefanie Hertel im Schlossgarten vom musikalischen Quartett ihrer Dirndl-Rock-Band, mit der die Sängerin seit vielen Jahren durch die Lande tourt. In diesem Jahr wollen die fünf Powerfrauen ihre Fans mit neuen und alten eigenen Songs sowie unvergänglichen Evergreens in Stimmung bringen. Die Melodien laden zum Mitsingen, Mitklatschen und Mitfeiern ein.

„Wir bieten ein Konzert für Jung und Alt an“, sagt Geschäftsführerin Angelika Schäfer. „Während Stefanie Hertel und die Dirndl-Rock-Band vor allem jüngere Besucher ansprechen werden, wird Eberhard Hertel mit besinnlicheren Melodien auch die ältere Generation in seinen Bann ziehen“. Stefanie Hertel stand bereits 2017 beim zweiten Besuch der Freunde aus dem Chiemgau auf der Bühne. 2019 folgte dann auch Vater Eberhard in die Sennegemeinde.