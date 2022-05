Steinbruch: neue Pläne für Zufahrt

Betreiberfirma will Bürger über aktuellen Stand der Erweiterungsabsichten informieren

Niederntudorf

Information zum Stand der geplanten Erweiterung des Steinbruchs in Niederntudorf will die Betreiberfirma WRM-Reese während einer Bürgerinformationsveranstaltung am Mittwoch, 18. Mai, vor Ort im Werk des Natursteinbetriebes Stelbrink geben.

Von Marion Neesen