Steine ja, aber es ist ein Präriegarten

Herford

Okay, auf den ersten, flüchtigen Blick mögen die frisch angelegten neuen Vorgärten der umgebauten Zentrale des Netzbetreibers Westfalen Weser Netz (WWN) an der Bielefelder Straße in Herford nach einer Steinfläche aussehen. Schon beim näheren Betrachten fallen jedoch die blühenden Pflanzen eines Steingartens auf, die Insekten reichlich Nahrung bieten.

Von Moritz Winde