Steinernes Zeugnis des Glaubens

Ebbinghausen mit seinen gut 250 Einwohnern feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. Die St. Maria Immaculata Kapelle des Ortes wurde vor 150 Jahren, am 7. November 1871, geweiht.

Bereits im Mittelalter gehörte Ebbinghausen zur Pfarrei St. Kilian in Kerkthorp und später in Lichtenau. Über Jahrhunderte pilgerten die Bewohner des Dorfes den weiten und beschwerlichen Weg zur Pfarrkirche nach Lichtenau, um dort die Gottesdienste zu feiern. So entstand der Wunsch, eine eigene Kapelle im Dorf zu errichten. Konkret wurde dieses Vorhaben in den 1860er Jahren, als die Gemeindevertretung mit ihrem Anliegen an die kirchlichen und weltlichen Behörden herantrat.

Versuch, den Bau abzuwenden

Die offiziellen Stellen versuchten zunächst, den Bau abzuwenden. Ein Priester könne für Messen in der Kapelle nicht in Aussicht gestellt werden, und die Gemeinde sei nicht in der Lage die Baukosten zu tragen. Insbesondere durch Unterstützung des Lich­tenauer Kaplans und späteren Pfarrers Franz Köhnhorn konnten die offiziellen Stellen dann aber doch überzeugt werden und der Bau schritt gut voran.

Im November 1871 wurde die Kapelle vom Lichtenauer Pfarrer Friedrich Peine unter der Assistenz der Geistlichen der umliegenden Gemeinden benedifiziert und ihrer Bestimmung übergeben. Einige Jahre später konnten die Patres des Franziskanerklosters Paderborn für die sonntäglichen Gottesdienste verpflichtet werden. Diese Tradition hatte rund 100 Jahre Bestand und endete Anfang der 1990er Jahre mit dem altersbedingten Ausscheiden von Pater Gerhard. Bis zu dieser Zeit betreuten die Franziskaner die Filialgemeinde Ebbinghausen zusammen mit den Lichtenauer Pfarrgeistlichen.

Bis zur Neuorganisation des Pastoralverbundes Lichtenau im Jahr 2010 fand in Ebbinghausen weiterhin regelmäßig ein Sonntagsgottesdienst statt. In der Zeit danach wurde jeweils einmal im Monat abends ein Werktagsgottesdienst angeboten, der von den Dorfbewohnern und auch den Bewohnern der örtlichen Pflegeeinrichtungen gerne gefeiert wurde.

Vorerst letzter regulärer Gottesdienst im März 2020

Der vorerst letzte reguläre Gottesdienst in der Ebbinghäuser Kapelle wurde im März 2020 mit Pastor Stratmann zelebriert. Aufgrund der Pandemie hat es zwar seit dieser Zeit keinen Gottesdienst mehr in der Kapelle gegeben, gleichwohl haben die Ebbinghäuser ihrem Gotteshaus die Treue gehalten. So war es zu Beginn der Pandemie das allabendliche Läuten, das in Ebbinghausen wie zu alter Zeit nur mit Muskelkraft funktioniert.

Es folgten verschiedene Aktionen passend zu den Festen im Jahreskreis wie Gebetszettel zu Ostern und für persönliche Maiandachten, Malvorlagen für die kleinen Kapellenbesucher, Bastelsets für alle Kreativen, Gottesdienste in der Tüte und diverse weitere Aktivitäten. Die Kapelle ist damit auch heute das, was sie in den vergangenen 150 Jahren immer war: Ort der Begegnung mit Gott und den Mitmenschen im Mittelpunkt des Dorfes.

Jubiläum mit in einer Messe gefeiert

Das Jubiläum haben die Ebbinghäuser in einer Messe mit Pfarrer Daniel Jardzejewski gefeiert. Jardzejewski berichtete von den Veränderungen, die die Kapelle im Laufe der Jahrzehnte erlebt hat – letztendlich seien ihre massiven Mauern aber stets das steinerne Zeugnis des Glaubens der Ebbinghäuser.

Bei einem anschließenden Empfang im Dorfgemeinschaftsraum in der alten Schule erinnerte Ortsvorsteher Thomas Schulze an die Geschichte der Kapelle und betonte, dass bei diesem Jubiläum „ein Stück Heimat“ gefeiert wird. Die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Lichtenau, Martina Wolf-Sedla­tschek, berichtete sehr emotional von ihren Erlebnissen und Erfahrungen mit dem Ebbinghäuser Gotteshaus als Ort der Freude bei Hochzeiten und insbesondere als Ort von Trauer und Abschied bei den Seelenämtern für lieb gewonnene Dorfbewohner.

212-seitige Festschrift

Bereits vor einigen Jahren hatten der im Juni 2021 verstorbene langjährige Ortsheimatpfleger Karl-Josef Hüster und Ortsvorsteher Thomas Schulze mit den Planungen für das Kapellenjubiläum begonnen. Sie recherchierten in den Archiven und ermittelten das genaue Weihedatum, das bis dahin in Vergessenheit geraten war. In Anbetracht der Corona-Situation war absehbar, dass das Jubiläum nicht wie ursprünglich geplant mit einem großen Fest gefeiert werden konnte.

Die Geschichte der Ebbinghäuser Kapelle ist in einer 212-seitigen Festschrift aufgearbeitet worden. Herausgeber sind der verstorbene Karl-Josef Hüster und Thomas Schulze. Die Festschrift kann bei Thomas Schulze zum Preis von 13 Euro erworben werden (Kontakt per Mail: thomas.schulze@ebbinghausen-owl.de). Weitere Informationen gibt es unter www.ebbinghausen-owl.de.