Steinhagener Großbaustelle ist Geduldsspiel

Steinhagen

Die Kreuzung ist ein Knotenpunkt: Nicht nur für den Autoverkehr zwischen Amshausen und Steinhagen nimmt die Einmündung Bahnhofstraße/An der Jüpke eine zentrale Rolle ein – auch unterirdisch läuft hier alles zusammen, was es an Versorgungsleitungen so gibt. Und das erweist sich gerade als ein regelrechtes Geduldsspiel.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold