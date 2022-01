Steinhagener legt Geständnis ab

Am Landgericht Bielefeld wurde der Prozess gegen den 58-jährigen Steinhagener am Donnerstag fortgesetzt.

Diese wirft dem zuletzt in Steinhagen wohnenden Mann, wie berichtet, schweren sexuellen Missbrauch seiner Tochter in 79 Fällen zwischen 2012 und Juni 2021 sowie den Besitz von 18 kinderpornogarfischen Fotos vor. Die sexuellen Übergriffe auf das Mädchen sollen sich in Wohnungen in Steinhagen und Bielefeld ereignet haben. Die Taten endeten, als die Polizei bei der Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten das kinderpornografische Material fand und der 58-Jährige in Untersuchungshaft kam.