Steinhagener setzen auf Solarenergie

Soll man also nachfinanzieren? Das wollen jedenfalls die Grünen: Sie haben beantragt, dass noch einmal 50.000 Euro außerplanmäßig bereitgestellt werden mögen. „Wir sehen die sehr hohe Nachfrage für dieses Programm. Es ist ein gutes Mittel, um regenerative Energien zu fördern“, sagte Ralf Lindert (Grüne). In ihrem Antrag argumentieren die Grünen mit einer sehr hohen Effektivität eines weiteren Ausbaus der PV-Technik auf privaten Dächern: „Denn in Steinhagen gibt es laut Klimaschutzkonzept 4.197 Ein- und Zweifamilienhäuser. Könnte man davon 60 Prozent für PV-Anlagen nutzen, beträgt das theoretische Potenzial 17,9 Megawattpeak oder 15,1 Millionen Kilowattstunden pro Jahr und hätte damit einen Anteil von 17,2 Prozent am gesamten heutigen Stromverbrauch.“

