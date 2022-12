Steinhagenerin erfüllt sich Insel-Traum

Steinhagen

Das Meer vermisst sie am meisten. „Nach einem hektischen Tag wie heute wäre ich im Wasser“, sagt Kerstin Nissen. Und damit meint sie nicht ein Meer mit milden südlichen Temperaturen, sondern die raue Nordsee. Schon im Februar hat sie sich bei drei Grad in die Wellen gestürzt. Und Anfang November auch noch. Doch seit einigen Tagen ist die Steinhagenerin zurück in der Heimat am Teuto – nach neun Monaten, in denen sie auf Spiekeroog gelebt und gearbeitet hat.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold