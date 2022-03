Steinheim demonstriert gegen den Krieg

Fahnenmeer in blau-gelb am Rathaus – Bürgermeister Torke kritisiert Putins Vorgehen in der Ukraine scharf

Man habe sich am Rathaus zusammengefunden, um solidarisch mit den Menschen in der Ukraine zu fühlen und mahnend Richtung Russland zu schauen, dessen Staatspräsident Putin seit mehr als zwei Wochen einen verheerenden Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Es sei gut, so viele Menschen zur Friedenskundgebung versammelt zu sehen, so das Stadtoberhaupt zu den Steinheimern, die sich zu einem leisen Protest versammelt hatten. Vereint stehe man zusammen und zeige sich solidarisch mit den Farben der Ukraine sowie mit dem ukrainischen Volk.