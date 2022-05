Steinheim: MZG übernimmt Annenhofklinik

Das Medizinische Zentrum für Gesundheit (MZG) in Bad Lippspringe sichert den Fortbestand der Annenhofklinik in Steinheim. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, übernimmt zum 1. Juli 2022 der Verbund mit einem Akut-Krankenhaus und vier Rehabilitationskliniken den Betrieb und die Mitarbeitenden der Spezialeinrichtung für Suchterkrankungen mit 50 Betten.

Verbund aus Bad Lippspringe will Fortbestand in Steinheim sichern

Gerettet: Der Annenhof in Steinheim wird zukünftig als Abteilung der Klinik am Park in Bad Lippspringe geführt.

Der Annenhof werde zukünftig als Abteilung der Klinik am Park in Bad Lippspringe geführt. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie war die Annenhofklinik in eine finanzielle Schieflage geraten. Am 22. Februar hatte das Amtsgericht Paderborn die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen der Annenhof Gemeinnützige Betriebs GmbH angeordnet und am 1. Mai schließlich das Insolvenzverfahren eröffnet.

Betrieb bisher aufrechterhalten

Wirtschaftsjurist Michael Schütte (LL.M.), Sozietät Eckert Rechtsanwälte in Gütersloh, wurde zum Insolvenzverwalter bestellt. Auch während der vergangenen Monate konnte der Annenhof seinen Klinikbetrieb mit rund 40 Mitarbeitenden und vollständigem Therapieangebot uneingeschränkt fortführen, so dass das operative Geschäft intakt sei. Während die Klinik am Park in Bad Lippspringe auf die Behandlung von Patienten mit psychosomatischen Krankheiten und Entwöhnungsbehandlungen bei Alkoholsucht oder pathologischem Glücksspiel fokussiert ist, bringt die Annenhofklinik mit ihrem Schwerpunkt bei illegalen Drogen einen zusätzlichen Aspekt und ein umfassendes Wissen in die zukünftige Arbeit des MZG-Verbundes ein.

„Wir haben in den vergangenen Wochen hart daran gearbeitet, das Versorgungsangebot der Annenhofklinik zu erhalten. Mit Unterstützung der Deutschen Rentenversicherung und aller Sozialversicherungsträger ist es gelungen, dem Annenhof eine positive Zukunftsperspektive zu eröffnen. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit einem professionellen Team“, kommentiert MZG-Geschäftsführer Achim Schäfer die Übernahme.

Investorensuche erfolgreich

Insolvenzverwalter Michael Schütte: „Ich freue mich sehr, dass wir mit vereinten Kräften den Klinikbetrieb uneingeschränkt fortführen konnten und als Ergebnis einer Investorensuche einen strategischen, regionalen und sehr professionellen Übernehmer für die Annenhofklinik gefunden haben. Der Klinik ist es dadurch möglich, an ihrem Steinheimer Standort mit den sehr loyalen und engagierten Mitarbeitern weiterhin einen wichtigen Beitrag bei der Suchtbekämpfung zu leisten.“