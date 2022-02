Ein „Kump voll Buntes“ erwartet die Steinheimer Karnevalsfreunde an diesem Samstag beim Steimschen Online-Karneval aus der Stadthalle. Anstelle des großen Galaabends, dem Karneval der Chöre, aber auch des Frauenkarnevals wurde nach der coronabedingten Absage des Saalkarnevals und des Rosenmontagszuges eine virtuelle Abendveranstaltung mit einer Live-TV-Show produziert, die ab 20.11 Uhr auf Sendung geht. Das WESTFALEN-BLATT war bei der Beleuchtungsprobe in der Stadthalle dabei.

Das Präsidium der Steinheimer Karnevalsgesellschaft hatte in den letzten Wochen immer wieder getagt und über alternative Veranstaltungsformate beraten. Nach Absprache mit dem Elferrat und den internen Gruppen wie Ton und Technik sowie dem Bühnenbau-Team wurde eine Veranstaltung auf die Beine gestellt, die mit den Akteuren des Galaabends und des Karnevals der Chöre dem Steinheimer Karneval gerecht wird. Der diesjährige Online-Karneval folgt dem „Man teou Karneval“, der schon im vergangenen Jahr viel Zustimmung auslöste. Neu ist in diesem Jahr, dass alles live von der Bühne der Stadthalle in die Wohnzimmer kommt. „Das ist SAT 11 – Steinheimer Action Television,“ sagt Udo Klare, einer der Kameramänner.