Steinheimer Teddymuseum lässt die Puppen tanzen

Leiterin Annegret Dreßel freut sich an diesem Wochenende auf viele Gäste zum fünfjährigen Bestehen des Museums in Steinheim.

Ihr Ehemann Karl Sikora übergab jetzt dem Teddymuseum eine Sammlung von mehr als 140 Trachtenpuppen aus aller Welt. Diese wurden von den Eheleuten Sikora auf ihren Reisen erworben und ihrer Sammlung stetig hinzugefügt. Ihre erste Puppe und damit die Leidenschaft zu Trachtenpuppen hatte Bärbel Sikora bereits 1968 von einer Reise aus den Niederlanden mitgebracht. So wurden auf ihre Reisen in der ganzen Welt Trachtenpuppen erworben und die Sammlung wuchs an. Puppen aus Griechenland, Ungarn, Frankreich, Spanien und Italien reihten sich dazu, wie auch Trachtenpuppen aus Hamburg, Schwarzwald, Helgoland, Bayrischer Wald und viele weitere Regionen in Deutschland.

Jede einzelne Trachtenpuppe wurde mit Herkunft und Nummer fein säuberlich in einem kleinen Heftchen katalogisiert und gekennzeichnet. Museumsleiterin Annegret Dreßel: „Es sind seltene Einzelstücke, die im Original mit ihren prächtigen Trachten aus den Regionen bewundernswerte Stücke darstellen.“ Gezeigt werden Puppen, die der Überlieferung nach auf Höfen und Kotten mit den Original-Stoffen der Vorlagen genäht worden sind. Mit ihren vielseitigen und prächtigen Trachten würden diese Puppen aus dem üblichen Bild einer Spielpuppe hervorstechen – sie wirken geradezu erhaben. Sie dienten früher der gutbürgerlichen Gesellschaft als Schau und als Ausstellungsstücke.

Trachtenpuppen in der volkstümlichen Bedeutung bezeichnen Puppen in der für einen bestimmten geografischen Raum typischen Kleidung. Im volkskundlichen Sinne setzt die Trachtenpuppe eine genaue und vollständige Miniatur der Originaltracht voraus.

Durch das wachsende Interesse um 1900 der bürgerlichen Gesellschaft an Heimatgeschichte, Volkskunst und Brauchtum entstand die eigentliche Trachtenpuppe. Das Teddymuseum Steinheim ist stolz auf diese einzigartige Sammlung und möchte die Puppen nun in einer Ausstellung der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Zu dieser Ausstellung von Trachtenpuppen wird eine weitere zur Verfügung gestellte Puppensammlung zur Schau ausgestellt: Hierbei handelt es sich um eine Sammlung mit „Franklin Mint“-Puppen. Diese Sammlung komme von der 2021 verstorbenen Gudrun Broszat aus der Region von Gifhorn. Broszat`s Leidenschaft Puppen zu sammeln – darunter Markenpuppen von Janus, Ashton Drake Galleries und United Friends – erstreckte sich über viele Jahre, so hatte schließlich sie eine stattliche Puppensammlung von mehr als 150 Puppen. Nach ihrem Tode stiftete die Familie diese Sammlung unter anderem den Kindern in der Ukraine, dem Teddymuseum Steinheim und den SOS-Kinderdörfern.

Das Teddymuseum freut sich über 20 „Franklin Mint“- Puppen. Hierbei handelt es sich um Porzellanpuppen in Handarbeit erstellt, die berühmte Persönlichkeiten darstellen – unter anderem Prinzessin Diana, Kleopatra, Jackie Kennedy oder Gracia Patricia. Dreßel: „Das Teddymuseum Steinheim ist dankbar für diese beide Sammlungen und widmet sie den beiden verstorbenen Besitzerinnen. Es sind alles Puppen, die in ihrer Art einzigartig sind und durch eine große Sammlung über viele Jahre zu einem sehr großen individuellen Wert gestiegen sind.“ Teddymutter Dreßel sei sehr dankbar, die Sammlungen in ihrem Teddymuseum präsentieren zu können. „Kulturelle Sammlerstücke in dieser Art findet man leider nur noch sehr selten – und erst recht nicht in dieser Anzahl.“

Zum fünfjährigen Bestehen des Teddymuseum werden an diesem Samstag, 21. Mai, die Sonderausstellungen als Highlight angeboten. Das Teddymuseum wird die neuen Puppen zeigen. Dann werden sie noch bis zum 15. September zu bestaunen sein. „Am 21. und 22. Mai möchten wir mit unseren Gästen jeweils von 11 bis 18 Uhr auch unser fünfjähriges Bestehen des Teddy- und Puppenmuseum Steinheim gebührend feiern.“ Teddymutter Dreßel freue sich über zahlreiche Besucher.