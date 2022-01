Steinhorster Becken wächst weiter

Anfang der 1970er Jahre entstand in Steinhorst aus der Eindeichung landwirtschaftlicher Nutzflächen ein Hochwasser-Rückhaltebecken. Städte wie Rietberg und Rheda-Wiedenbrück sollten damit vor möglichen Hochwässern der Ems geschützt werden.

Bei einem Probestau stellten sich spontan zahlreiche Wasservögel ein. Daraus entstand die Idee, am Steinhorster Becken die Belange von Hochwasser-Rückhalt und Naturschutz zu vereinen. „Inzwischen ist noch der Tourismus hinzugekommen. Gerade an Wochenenden sind viele Besucher am Steinhorster Becken anzutreffen“, sagt Dr. Gerhard Lakmann von der Biologischen Station.