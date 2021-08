Steinstraße ab Montag Sackgasse

Bei den Sperrungen von Bahnunterführungen in der Kur­stadt gibt es erneut Änderungen. Während die Hermann-Löns-Straße wieder passierbar ist, wird von Montag an die Unterführung an der Steinstraße gesperrt sein. Grund ist der Baustart für die Sanierung der Bahnbrücke der Deutschen Bahn AG. Bis Juli 2023 sollen die lange geplanten Arbeiten andauern.

Von Montag, 30. August, an wird hier kein Durchkommen mehr an der Bahnunterführung Steinstraße in Bad Oeynhausen sein. Die Bahnunterführung muss für die Sanierungsarbeiten gesperrt werden. Der neue Mast für die Oberleitung steht bereits. Diese Stelen stehen unter Denkmalschutz.

Bereits im Frühjahr ist die Bahnunterführung an der Steinstraße für einige Woche gesperrt gewesen. Folge sind zahlreiche Falschfahrer von Nord nach Süd durch die schmale Unterführung an der Tannenbergstraße gewesen, so dass die Stadtwerke eigens für die Zeit der Baustelle eine Schrankenanlage eingerichtet haben. Diese ist am vergangenen Mittwoch durch Unbekannte beschädigt worden.