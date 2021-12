Stele am Wahrzeichen Eiche

.

Es ist der Schlosskrug und die Tausendjährige Eiche. Stelen stehen jetzt an folgenden Orten: Maschinenfabrik und Eisengießerei Gebrüder Stölting, Bahnhof Schloß Holte – Bahnstrecke von Brackwede nach Paderborn, Katholische Kirche St. Ursula, Katholischer Friedhof St. Ursula, Katholische Schule Schloß Holte – heute VHS, Kreisaltenheim Schloß Holte, Die Geschichte des Pollhanshofes – Gaststätte Brei, Der Wasserturm am Bahnhof Schloß Holte, Sägemühle Tenge an den Sammelteichen, genannt Broks Mühle, Gasthof Dresselhaus – genannt Brockmann, Alte gräfliche Ziegelei – Evangelischer Friedhof, Gasthof zur Holte und Poststelle, Häuser an der früheren Rosenstraße, Die Tausendjährige Eiche

. Die QR-Codes auf den Stelen funktionieren, sind aber noch nicht hinterlegt. Das soll bis Ostern erfolgen.