Stelen an historischen Stellen

Archivgruppe und Ortsgemeinschaft Schloß Holte beschreiben und präsentieren jetzt 14 markante Orte in Schloß Holte

Schloß Holte-Stukenbrock

Innerhalb einer Stunde haben die Mitglieder der Archivgruppe des Fördervereins Industriemuseum und die der Ortsgemeinschaft Schloß Holte sechs Stelen an fünf weiteren Standorten aufgestellt. Mit alten Bildern und einem erklärenden Text werden Besucher darauf aufmerksam gemacht, an welch historischer Stelle sie in der Stadt stehen und wie der Standort auf das heutige Stadtbild und die Wirtschaft einwirkt.

Von Monika Schönfeld