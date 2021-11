Stellplatz kommt vor die Sporthalle

Einstimmig, bei einer Enthaltung, hat der Willebadessener Stadtrat am Donnerstagabend beschlossen, auf der Fläche vor der Sporthalle im Stadtteil Willebadessen vier bis sechs Wohnmobilstellplätze zu errichten. Er folgte damit einer ebenfalls einstimmigen Empfehlung des Bezirksausschusses Willebadessen für diesen Standort. Der hatte am Vortag zu dieser Frage beraten.

Die Schaffung von Stellplätzen für Wohnmobile ist in den vergangenen Jahren immer wieder Diskussionspunkt in den politischen Gremien gewesen. Einen Grundsatzbeschluss für die Errichtung von (einigen wenigen) Wohnmobilstellplätzen hatte der Rat Anfang September dieses Jahres gefasst und eine Umsetzung noch im Jahr 2022 angestoßen. Hinsichtlich des endgültigen Standortes für diese Stellplätze legte der Rat sich da aber noch nicht fest. Er wollte dazu zunächst den Bezirksausschuss Willeba­dessen anhören. Dabei sollten die Elternpflegschaft der „Schule an den 7 Quellen“ sowie der Elternrat der „Kindertagesstätte Zipfelmütze“ beteiligt werden.