Stemwede: Ex-Hauptschule könnte Kita werden

Auch in Stemwede fehlen Kita-Plätze. Die vorgeschlagene Zwei-Gruppen-Einrichtung in der ehemaligen Hauptschule in Wehdem wäre hilfreich, Zustimmen müsste der Gemeinderat, aber auch das Kreisjugendamt. Freier Träger, so schlägt die Verwaltung vor, könnte der Verein Parität für Kinder sein.

Foto: dpa-Zentralbild