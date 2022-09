Stemwede: „Leben in Wehdem“ plant großes Fest"

Schon elf Jahre ist es her, dass der Verein „Leben in Wehdem“ gegründet wurde. Jetzt soll die wegen Corona verschobene Feier zum zehnjährigen Bestehen nachgeholt werden.

Seit elf Jahren sehr aktiv: „Leben in Wehdem“ holt am 8. Oktober Feier mit buntem Programm nach

Der heutige Vorstand des Vereins „Leben in Wehdem“ (von links): Michael Jürgens (Beisitzer), Jens Timmermann (Kassenprüfer), Marianne Siekermann (1. Kassiererin), Ralf Tacke (2. Vorsitzender), Daniela Niermann (1. Schriftführerin), Siegfried Schnier (1. Vorsitzender) und Ingrid Griepenstroh (2. Schriftführerin). Es fehlen: Eila-Marie Niermann (2. Kassiererin), Susanne Roeske (Beisitzerin) und Petra Hilgemeier (Kassenprüferin).

Geplant ist ein Fest für Groß und Klein, das am Samstag, 8. Oktober, in und an der Wehdemer Begegnungsstätte veranstaltet wird. „Willkommen sind alle, die gerne dabei sein möchten und mit dem Verein feiern wollen“, heißt es aus Wehdem.